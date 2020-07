Te weinig corona in Kuurne voor mondmaskerplicht Peter Lanssens

24 juli 2020

18u29 0 Kuurne De cijfers in Kuurne zijn te goed, één positief geval de voorbije dagen, om een mondmaskerplicht in de gemeente af te kondigen. “We krijgen geen groen licht van de waarnemende gouverneur en de gezondheidsinspecteur voor een mondmaskerplicht”, vertelt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Maar we gaan hier positief mee om. Door toch op te roepen mondmaskers te dragen op alle publiek toegankelijke plaatsen. In het recyclagepark is het wel verplicht. En door op te roepen de contacten beperkt te houden. Om de cijfers in Kuurne goed te houden, perspectief te houden en een nieuwe lockdown te vermijden.”

De oproep om mondmaskers op het volledige grondgebied van Kuurne te dragen geldt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Eigenlijk volgt Kuurne hierin dus buurstad Kortrijk. Het verplichten kan wel niet in Kuurne, tenzij de coronacijfers de verkeerde kant opgaan. Maar daat zit niemand op te wachten.

Een mondmasker dragen hoeft niet tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step, tijdens de beoefening van een sportactiviteit, tijdens het wandelen in open recreatieve en natuurgebieden, tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen en wie een medisch attest kan voorleggen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor horecazaken blijft de regeling gelden zoals federaal bepaald. In de horecazaak zelf draag je een mondmasker als je je verplaatst. Op het terras van de horecazaak moet je geen masker dragen wanneer je zit. “De controles worden verscherpt. Sommige zaken respecteren de afstandsregels niet. We zien hierop toe. En we wijzen op de registratieplicht vanaf zaterdag”, zegt Francis Benoit. Hij stelt verder voor om de bubbels te beperken. De federale richtlijn is vijftien. “Wij wensen mensen alert te maken. We volgen het advies van de virologen en adviseren met klem de contacten beperkt te houden”, zegt Benoit.

De komende weken vinden er heel weinig evenementen plaats in Kuurne. Kiosk is een openluchtconcert waar enkel mag aan deelgenomen worden indien je op een terras zit. “Zitten en niet dansen”, zegt Benoit. “En alle verplichte zaken opvolgen. Op straat- en buurtfeesten draag je een mondmasker. Tijdens de woensdagmarkt in Kuurne worden de looplijnen heringevoerd en wordt er met stewards gewerkt die de mensen wijzen op de verplichtingen van het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand. Tot slot: we raden elke inwoner aan hun contacten bij te houden, telefoonnummers inbegrepen.”