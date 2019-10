Stroomop viert 15e verjaardag Joyce Mesdag

18 oktober 2019

Het bedrijf Stroomop uit Kuurne, specialist in milieuvriendelijk en CO2-neutraal verwarmen met pellets, heeft haar 15e verjaardag gevierd, samen met vzw De Boot uit Merkem, en de Zonne‐arc uit Proven. De Boot is al 20 jaar actief in ecotoerisme in de Westhoek. De Zonne‐Arc inspireert al 35 jaar om anders om te gaan met energie en de energietransitie. “Samen is zijn we 70 jaar klimaatactief”, zegt Ludwig Van Wonterghem van Stroomop. “Een mooie aanleiding om samen feest te vieren.” De drie partners deden dat met een demo- en inspiratiedag met creatieve workshops en lezingen omtrent hernieuwbare energie, living off-grid, duurzaam wonen, E-mobiliteit en pure food.

Stroomop stelt vandaag 21 mensen tewerk. Naast de keuze voor 100% groene stroom en milieuvriendelijke verpakkingen, stimuleert Stroomop de werknemers om met de fiets te komen werken en kiest het voor lokale handel en eerlijke wereldhandel.