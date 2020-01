Stichter van vzw Bik is overleden Joyce Mesdag

22 januari 2020

18u15 0 Kuurne Jean-Marie Viaene (64) uit Gullegem is overleden. Jean-Marie was zijn hele carrière lang werkzaam in het OCMW van Kuurne. Vanuit die functie was hij stichter en tot in 2013 coördinator van de vzw Bik, tot in 2013. Ook bij de start van belevingswinkel de Drie Wijzen stond hij aan de wieg.

Bik staat voor ‘Buurt Initiatieven Kuurne’. De organisatie, dat nu is overgenomen door Ubuntu, biedt een hele waaier aan dienstverlening voor inwoners uit Kuurne en randgemeenten: een poetsdienst met dienstencheques, een strijkwinkel, twee kinderopvanginitiatieven,… Wie zorgbehoevend is kan op vzw Bik ook een beroep doen voor allerlei kleine klusjes in huis. De vzw heeft mensen in dienst die anders moeilijk werk vinden, en biedt hen een job aan die aangepast is aan hun situatie.

‘Jean-Marie is echt de grondlegger van de sociale economie in Kuurne’, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Het was een creatieveling, een echte doener.”