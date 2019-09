Splinters brengt kunst op site Sabbe Joyce Mesdag

27 september 2019

Kunstenfestival Splinters maakt zaterdag de site van gewezen vlasbedrijf Sabbe ‘onveilig’. Het festival start met een stoet, waarbij de majorettes Les Figurettes Fénomenales het publiek van op de parking van taverne Leiemeers meenemen naar de nieuwe locatie. Daarna zijn er op en rond de site een 15-tal activiteiten. Bezoekers kunnen zelf hun parcours samenstellen. Er is onder meer een bootsafari, er zijn exposities in de rooiputten, dansmuziek in de vlasschuur, en er is een kinderdorp. Het volledige programma vind je op www.splinters19.be.