Spijker en Schardauw neemt afscheid van Jeremie (81), de allereerste huurder van sociale woonwijk Joyce Mesdag

15 juli 2020

16u34 0 Kuurne De sociale woonwijk Spijker en Schardauw in Kuurne neemt afscheid van zijn allereerste inwoner: Jeremie De Frene (81), die er 42 jaar geleden kwam wonen. Hij verhuist samen met zijn echtgenote Rita Vanhecke naar een appartement zonder trappen.

Jeremie was in zijn jeugdjaren een begenadigd bokser: vier keer was hij Belgisch Kampioen, en van zijn 61 kampen verloor hij er maar eentje. Oshin Derieuw, wereldkampioene boksen en medewerker van burgemeester Francis Benoit kwam dan ook heel graag mee met de burgervader om Jeremie met een nieuw paar gesigneerde bokshandschoenen in de bloemetjes te zetten. Het zal opvallen dat Jeremie Spijker en Schardauw heeft verlaten. Al die jaren hielde hij de wijk netjes in zijn vrije tijd door zwerfvuil te rapen en onkruid te wieden. “En als een kraan lekte of de chauffage deed het niet, dan konden de inwoners ook altijd bij me terecht.” Jarenlang organiseerde Jeremie elk jaar wijkfeesten, met steevast een talentenjacht op het programma. “Maar toen er steeds meer mensen van buiten Kuurne en steeds minder bewoners van onze wijk naartoe kwamen, ben ik daarmee gestopt. Een wijkfeest moet in de eerste plaats voor de buurt zijn, hé.”

‘Wijkburgemeester”

“Jeremie is wat gekend als de ‘wijkburgemeester’ van Spijker en Schardauw”, zegt burgemeester Benoit. “Hij was een van de ‘Mooimakers’ die actief waren in de wijk. Samen met Rita zag hij toe op de veiligheid. Hij vertegenwoordigt mee de inwoners in de algemene vergadering van Eigen Gift, Eigen Hulp, de sociale huisvestingsmaatschappij. Rita was ook jarenlang actief in het buurtwerk en de buurtraad.”