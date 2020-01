Spelotheek Spijker & Schardauw zoekt vrijwilligers Joyce Mesdag

10 januari 2020

17u27 0 Kuurne Spelotheek Spijker & Schardauw zoekt vrijwilligers.

In de spelotheek kan je spelletjes en speelgoed ontlenen voor baby’s, kinderen en jongeren tot 14 jaar. Op dit moment runnen vrijwilligers Meri en Hend de spelotheek, maar ze hebben nog een helpende hand nodig. De spelotheek is elke woensdagnamiddag open, van 13.30u tot 16u. Wie zich wil inzetten kan zich aanmelden via buurtwerker Liselore Winters op 0473/36.77.62 of via liselore.winters@kuurne.be