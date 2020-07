Speelplein van omgewaaide en omgehakte bomen Joyce Mesdag

19 juli 2020

10u10 0 Kuurne Het Marktplein van Kuurne heeft nu ook een pop-upspeelplein. Het werd gemaakt door Kuurnenaar Wouter Verbeke.

Hij werkt normaal in de evenementensector, maar heeft de laatste maanden de handen vrij door de coronacrisis. Zijn ontwerp sprak de gemeente het meest aan. “We wilden graag een speelmogelijkheid in het centrum, zodat kinderen daar kunnen spelen terwijl hun ouders iets drinken op de terrasjes”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). Er werd 22 ton zand aangerukt op het plein voor het gemeentehuis. Wouter maakte speelelementen van bomen die zijn omgewaaid of die omgehakt werden door gemeente. Er is onder meer een hindernissenparcours en een zintuigenhoek. De gemeente investeerde 5400 euro.