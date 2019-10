Sociaal Huis schrapt maaltijden aan huis Joyce Mesdag

29 oktober 2019

14u50 0 Kuurne Het Sociaal Huis van Kuurne schrapt voortaan de dienst ‘Maaltijden aan Huis’. “Er zijn intussen voldoende spelers op de private markt die dezelfde kwaliteitsservice kunnen bieden”, zegt schepen Bram Deloof (N-VA).

De dienst ‘Maaltijden aan Huis’ werd in 2008 opgestart. “In die tijd waren er amper privéinitiatieven die maaltijden aan huis aanboden”, zegt Deloof. “Met het Sociaal Huis hebben we toen ingezet op een nood die er toen was. Nu, meer dan 10 jaar later, is die nood er niet meer. De markt is sterk geëvolueerd. Er zijn veel spelers die kwaliteitsvolle maaltijden aan huis leveren, zélfs voor personen die speciale eetwensen hebben. Vetarm, suikerarm,… Je kan er ook voor terecht op de privémarkt. We beslissen nu onze eigen dienst ‘Maaltijden aan Huis’ stop te zetten. De middelen die vrijkomen zetten we in op buurtgericht werken. Met andere woorden: we gaan meer langs bij de mensen thuis.” Er deden nog 80 mensen een beroep op de dienst. “Die krijgen allemaal een overzicht van de zaken in hun buurt die hen kunnen helpen, én ze worden ook allemaal persoonlijk opgebeld zodat we hen zeker naar een alternatief kunnen begeleiden.”