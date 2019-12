Sint-Pauluszaal wordt vervangen Joyce Mesdag

17u18 0 Kuurne Zwevegem krijgt deze legislatuur nog een nieuwe polyvalente zaal, die de huidige feestzaal Sint-Paulus in de Italiëlaan moet vervangen.

“Die is immers verouderd”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld). “Het wordt hoogstwaarschijnlijk een nieuwbouw op een andere locatie. De zaal wordt veelvuldig gebruikt, de Sint-Pauluszaal zal daarom ook maar pas gesloten worden eens de nieuwe polyvalente zaal er is.” Qua timing is nog niets beslist, maar er is wel nog deze legislatuur budget voor voorzien om de nieuwe zaal te bouwen.