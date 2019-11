Sint komt op 11 november aan in Kuurne Joyce Mesdag

07 november 2019

Traditioneel organiseert de Orde van de Ezel de intrede van Sinterklaas in Kuurne op 11 november, en dat is dit jaar niet anders. Om 15u wordt hij met zijn Pieten per boot verwacht aan de Kuurnse jachthaven. Daarna vertrekt hij met zijn paard naar het Marktplein waar de Orde zorgt voor animatie voor kinderen. Voor de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s is er een openluchtbar.