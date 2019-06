Simona viert haar 100ste verjaardag Joyce Mesdag

13 juni 2019

Simona Declercq uit Kuurne heeft in woonzorgcentrum Heilige Familie haar 100ste verjaardag gevierd.

Simone is geboren op 10 juni 1919 in Hulste. Voor ze haar man Jozef Declercq leerde kennen, was ze werkzaam als kapster, in het huis van haar ouders. Simona en Jozef trouwden in 1939, en kwamen in Kuurne wonen, eerst aan Den Herder, daarna in de Hulstsestraat. Simone werkte tot aan haar 58ste in Carad, een producent van elektrische apparaten. Simone heeft één dochter Katie, en één kleindochter Fanny. Simona is de op één na oudste inwoners van Kuurne.