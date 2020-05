Schouw beschermde vlasroterij Sabbe wordt gerestaureerd Joyce Mesdag

14 mei 2020

18u52 0 Kuurne In Kuurne is aannemer Tom Coornaert uit Deerlijk met de restauratie begonnen van de oude fabrieksschouw van de vlasroterij Sabbe. De oude vlasroterij is een beschermd monument, de renovatie van de schouw is een van de stappen om de roterij in ere te herstellen.

“De gemeente Kuurne kent een uitzonderlijk vlasgoedverleden”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “In de jaren 30 bouwde de familie Sabbe een roterij langs de Bondgenotenlaan. Eind jaren ‘70 raakte de site in onbruik. In 2006 werd de roterij als monument beschermd, met inbegrip van de schoorsteen, een stoomketel en een stoommachine met toebehoren. Vandaag is het een van de meest authentieke vlasroterijen langs de Leie.”

De renovatiewerken zijn op 8 mei van start gegaan en zullen ongeveer 40 dagen duren. De schouw wordt eerst gedeeltelijk afgebroken - tot ongeveer 13 meter hoogte - om daarna opnieuw opgebouwd te worden tot haar oorspronkelijke hoogte van ongeveer 20 meter. Na de werken zal de schouw opgenomen worden in het patrimonium van de gemeente Kuurne. Dankzij deze grondige renovatie krijgt de schouw haar oude glorie terug en zullen er de komende 15 jaar geen onderhoudswerken meer nodig zijn. Leiedal betaalt voor de volledige renovatie 45.000 euro en kan daarbij rekenen op een tussenkomst van 40% via Onroerend Erfgoed.

Het is de bedoeling dat de roterij een nieuwe invulling krijgt. “Begin dit jaar lanceerden Leiedal en de gemeente een oproep”, zegt Steven Vanassche van Leiedal. “De verschillende voorstellen werden intussen afgetoetst en de verrassende conclusie is dat de roterij en haar roterijkamers behoorlijk flexibel ingericht kunnen worden. Een vakantieverblijf, hotel, B&B, een restaurant, een coworkingruimte, een locatie voor kunst en ambachten of coaching en softsport, het kan allemaal.” Momenteel worden er met een aantal geïnteresseerde partijen verdere verkennende gesprekken gevoerd.