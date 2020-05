Samen studeren, het mag eindelijk weer! En daar zijn ze in Kuurne vandaag al meteen mee begonnen Joyce Mesdag

16 mei 2020

15u41 0 Kuurne Samen studeren, het mag eindelijk wéér. En in Kuurne lieten ze er geen gras over groeien. Daar zitten vandaag al 30 studenten samen te studeren in Hoeve Vandewalle, en vanaf dinsdag komen er nog 50 extra plaatsen bij in de Kubox. “Ik geraak ’s morgens al vlotter uit bed als ik weet dat ik die dag mensen zie”, zegt student Achille Vanneste.

Ze zijn er vroeg bij in Kuurne, het is de eerste dag dat samen blokken weer toegelaten is. “We hebben een groepje studenten die er elke keer trouw bij is, als we onze blokruimtes open stellen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Die misten dat echt wel, dat samen studeren, merkten we. Ik heb van hen -en zelfs van ouders- meerdere berichten gekregen om te vragen of er toch geen mogelijkheid was om opnieuw een blokruimte in te richten.”

Vanaf vandaag mag het opnieuw van de federale overheid. “Een studie van de universiteit Gent wijst uit dat samen sturen zorgt voor minder stress, en betere resultaten”, zegt Benoit. “Een reden te meer om er spoed achter te steken, en ervoor te zorgen dat onze studenten kúnnen samen blokken, van zodra het weer mocht.”

“Hoeve Vandewalle is de voorbije weken niet gebruikt, vandaar dat we zo snel zijn kunnen schakelen hier. Vanaf vandaag kunnen er 30 studenten samen studeren, verspreid over de vier gebouwen. Omdat de plaatsen meteen besproken zijn, maken we vanaf dinsdag ook Kubox Kuurne vrij, waar er nog eens 50 plaatsen voorzien worden.”

Er moeten wel strikte maatregelen in acht genomen worden. “Iedereen draagt een masker, tot hij of zij op zijn plaats zit”, brieft Evi Duyvejonck van de Vrijetijdsdienst de studenten. “Omdat de banken ver genoeg uit elkaar geplaatst zijn, mag het masker wel af tijdens het studeren. Als je de zaal binnenkomt, ontsmet je je handen. Voor je plaatsneemt, ontsmet je ook je bank en je stoel. Iedereen brengt zijn eigen gerief mee van thuis voor wie hier iets plant te eten of te drinken: glazen, bestek, bord,… Niemand mag gerief laten liggen tot de volgende dag, alles moet ’s avonds terug mee naar huis. Bij voorkeur gebruiken de studenten telkens dezelfde plaats. En, héél belangrijk, je vult elke dag in op het blad waar je die dag studeert. Als er een student zou ziek worden, is het belangrijk dat we weten bij wie die in de buurt heeft gezeten. Pauzes buiten mogen, maar we vragen dat je niet met teveel ineens naar buiten gaat, én dat je afstand houdt.”

De studenten namen de regels zonder twijfel in zich op. Die zijn allang blij dat ze nog eens iemand kunnen zien, én lotgenoten hebben om samen mee te blokken. “Mijn examens starten op 25 mei”, zegt Arthur Muylle, die biomedische laboratoriumtechnieken studeert. “Ik heb écht gezelschap nodig wil ik echt goed kunnen blokken. Ik ben dus een van die studenten die regelmatig heeft gepolst bij de burgemeester, én ik heb zelfs naar het parlement gemaild. Het was nodig”, lacht hij.

“Het gaat gewoon zoveel beter als je ziet dat je niet alleen bent”, zeggen Hanna Staelens , studente handelswetenschappen, en Hélène Lafaut, studente kinesitherapie. “En ik geraak echt veel beter uit bed als ik weet dat ik die nog eens mensen zie”, zegt Achille Vanneste, student dierengeneeskunde. “Dat heb ik echt gemist.”