Samen studeren? Het kan ook nu weer in de bib en in Hoeve Vandewalle Joyce Mesdag

09 januari 2020

18u00 0

Ook dit jaar kunnen studenten samen studeren in Kuurne. In het wagenhuis in Hoeve Vandewalle kan dat elke dag, tot en met zondag 31 januari. In de bib kan dat ook, elke weekdag van 8 tot 19 uur, tot en met vrijdag 29 januari. Wie zeker wil zijn van zijn plekje komt best op tijd.