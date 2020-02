Rudy Dewolf (60) uitgezwaaid, vijfkoppig team leidt voortaan Kuurnse brandweerpost Hans Verbeke

06 februari 2020

11u02 0 Kuurne Met spijt in het hart heeft Rudy Dewolf afscheid genomen als bevelhebber van de Kuurnse brandweerpost. Hij wou nog even doorgaan maar zijn professioneel brugpensioen gooit roet in het eten. Zijn opvolging is inmiddels rond: een coördinatieteam van vijf mensen neemt over.

Brandweerlui kunnen tegenwoordig veel langer dan hun zestigste actief blijven, op voorwaarde dat ze elk jaar opnieuw medisch goedgekeurd worden voor de dienst. Rudy Dewolf (60), postoverste in Kuurne, was ook van plan om nog wat te blijven. Maar omdat hij beroepshalve op brugpensioen werd geplaatst, mag dat niet meer. Een bruggepensioneerde mag geen betalende prestaties meer uitvoeren. “Dat is jammer en tegelijk een probleem dat door de overheid zou moeten aangepakt worden”, vindt Rudy.

In het geheugen gegrift

Dewolf was amper twintig toen hij in z’n woonplaats Ingelmunster aansloot bij het plaatselijke brandweerkorps. Toen hij de liefde volgde, stapte hij over naar het korps van Kuurne. De jongste vier jaar was hij postoverste. Een aantal interventies blijven in zijn geheugen gegrift, zoals de monsterbrand bij het diepvriesopslagbedrijf Cold Store in Aalbeke, in 2009. In eigen gemeente blijft een zware woningbrand uit 2009 in Ter Groenen Boomgaard hem bij. Het vuur was aangestoken, de twee dodelijke slachtoffers die er aangetroffen werden, bleken vermoord.

De Vijf

Voor de opvolging van Rudy Dewolf werd gekozen voor een team van vijf mensen die elk hun eigen specialisatie ter beschikking stellen. Wim Vandekerkhove fungeert als postcoördinator, Philippe Coornaert als zijn eerste vervanger. Ook Jurgen Delava, Fanny Decock en Stijn Victor maken deel uit van het team. Vanuit de hulpverleningszone Fluvia zijn officier Olivier Dorme en burgemeester Francis Benoit de eindverantwoordelijken.