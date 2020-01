Rosa blaast 100 kaarsjes uit Joyce Mesdag

27 januari 2020

Zuster Rosa Quartier uit Kuurne heeft haar 100ste verjaardag gevierd. Zuster Rosa is geboren als Alice Quartier, maar toen ze in 1941 in het klooster ging in Poperinge, kreeg ze de naam Rosa. Rosa heeft onder meer les gegeven in de naaischool H. Familie in Kuurne. Ze gaf er Nederlands, Frans, wiskunde, en soms aardrijkskunde en geschiedenis. Ze deed er ook nog secretariaatswerk tot aan haar pensioen. Tijdens haar pensioen hielp ze ook nog met administratief werk aan de parochie. Ze werkte samen met pastoor Piet De Zegher en met pastoor Luc Callewaert . Rosa is nu iets minder mobiel. Ze houdt zich bezig met lezen, kruiswoordraadsels oplossen en tekenen.