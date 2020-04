Ronny Depoortere bezweek na wekenlange strijd aan corona: ‘We wachten met afscheid nemen tot iedereen die dat wil, erbij kan zijn’ Joyce Mesdag

06 april 2020

17u02 0 Kuurne Ronny Depoortere (75) uit Kuurne was de eerste coronapatiënte die ze in AZ Groeninge binnen kregen. Drie weken lang heeft ze gevochten om ook weer terug naar huis te kunnen, maar het is haar niet gelukt. Ze overleed een dikke week geleden. “Het afscheid, dat stellen we uit tot ná de coronamaatregelen”, zegt dochter Virginie. “Zodat iedereen die dat wil, afscheid van haar kan nemen, en ze het afscheid krijgt dat ze verdient.”

Ronny heeft haar hele carrière lang een kapperszaak uitgebaat in de Koningin Elisabethstraat in Kuurne. “Ze was daarnaast ook een tijdje actief als vrijwilligster bij Kind en Gezin”, vertelt haar dochter Virginie Vleirick. “Het was eigenlijk een hele eenvoudige, goedlachse, gedreven en energieke vrouw, die geen grootse uitspattingen nodig had om van het leven te genieten. Haar man, kinderen en kleinkinderen rond zich, en nu en dan leuke dingen doen met een hechte groep vrienden, meer verlangde ze niet.”

Op zondag 8 maart werd Ronny opgenomen in het ziekenhuis. “Ze had koorts, en had last van hoestbuien. Aan corona werd er aanvankelijk niet gedacht. Op dat moment woedde corona vooral in China en Noord-Italië. Aangezien mijn moeder niet in die risicogebieden was geweest, werd bij haar opname zelfs geen test gedaan. Dat waren dan ook de voorschriften die toen van toepassing waren. Mijn moeder had in het verleden ook al een infectueuze astma-aanval gehad, en aangezien die symptomen grotendeels gelijk liepen, werd vooral aan die piste gedacht.”

Omdat de stevige koorts bleef aanhouden, werd ze twee dagen later dan toch getest. “Die test bleek positief. Mijn moeder is daarna meteen naar een speciale kamer verhuisd, waar ze meer specifieke zorg zou krijgen. Maar de volgende morgen al, is ze naar intensieve zorgen gebracht. Het zuurstoftekort nam pijlsnel toe, en ze had intensievere beademingshulp nodig. Toen ook dat niet voldoende bleek, moest ze kort daarna geïntubeerd worden, en hebben ze haar in een kunstmatige slaap gebracht.”

Het ging op en neer met haar toestand. “De dokters waren op een bepaald moment tevreden over de evolutie die ze doormaakte”, zegt Virginie. “Ze dachten er zelfs even aan om de slaapmedicatie terug af te bouwen, maar van die piste moesten ze alweer terugkomen, toen haar nieren begonnen falen. Na weer enkele bange dagen ging het opnieuw de positieve kant uit, tot ze dan plots een hersenbloeding kreeg. Die was er te veel aan, de behandeling moest worden stopgezet.”

Op 27 maart is Ronny overleden. “Mijn papa is haar nog een laatste keer gaan bezoeken, de dag dat ze positief is getest, maar daarna mocht er geen bezoek meer bij haar. De dag voor ze haar in slaap hebben gebracht, hebben we nog eens gebeld. Dat telefoontje verliep héél moeilijk. Ze had het lastig met ademen en zware hoestbuien maakten het erg moeilijk om een gesprek te voeren. Ze zei dat ze zich nog nooit zo slecht had gevoeld. We hopen dat ze nooit heeft beseft hoe erg ze er echt aan toe was…”

Het afscheid van Ronny wordt uitgesteld. “Hoelang, dat weten we niet. Maar we wachten tot na de coronamaatregelen, zodat ze het afscheid krijgt dat ze verdient. Mijn moeder was erg sociaal, we willen iedereen die dat wil, de kans geven om afscheid te nemen. Het is een zware dobber dat we haar hebben moeten afgeven, maar zelf vinden we het enorm erg voor onze vader Jaak. Ze deden zo goed als alles samen die twee, en nu staat hij er plots alleen voor. Het liefst willen we nu samen zijn, om dit te verwerken, maar dat kan niet. We kunnen elkaar enkel maar troosten via de telefoon.”