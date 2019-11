Revor Group ontwikkelt matras uit plasticflessen Joyce Mesdag

22 november 2019

15u42 0

Matrassen- en beddenfabrikant Revor Group uit Kuurne brengt een 100% recycleerbare matras op de markt die gemaakt is van petflessen.

“Alleen al in België worden per jaar meer dan 1 miljoen matrassen op het stort of in brandovens gegooid”, zegt Jan Maes, eigenaar van Revor. “Met dit 100% recycleerbare concept willen we de afvalberg van oude matrassen inperken en inzetten op een duurzame manier van produceren.”

De volledige matras bestaat uit 2 basisgrondstoffen: metaal en gerecycleerde PET-flessen. “Op het einde van haar levensduur kan de matras volledig gerecycleerd worden en kunnen de grondstoffen worden hergebruikt voor het maken van een nieuwe matras.”

“De matras is getest door klanten op de Meubelbeurs van Brussel en door de medewerkers van Revor Group. Op vlak van comfort was de algemene consensus dat de matras zeker evenwaardig is met een traditionele matras. Enkel de prijs is nog een werkpunt zodat dit ook gecommercialiseerd kan worden. Het is de bedoeling om een 100% duurzame en comfortmatig een perfecte, zorgeloze nachtrust aan te bieden aan een zeer aantrekkelijke prijs.”

Revor Group was met deze matras al laureaat bij de Balthazar Award voor innovatie op de Meubelbeurs van Brussel.