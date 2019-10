Reportagemaker Lode Desmet wint 10de cultuurprijs: “Noem mij gerust de Rudi Vranckx van de zachtere thema’s” Joyce Mesdag

01 oktober 2019

22u59 2 Kuurne De tiende Kuurnse cultuurprijs gaat naar reportagemaker Lode Desmet (54). Hij heeft een indrukwekkende lijst aan documentaires op zijn naam staan, waaronder eentje over de vluchtelingencrisis waarmee hij de prestigieuze Prix Europa won. “Noem me gerust de Rudi Vranckx van de zachtere thema’s”, zegt hij.

Desmet startte zijn carrière als journalist voor Humo. Daarna was hij actief als sportjournalist bij Radio 1, waar hij vanop de volgmotor live verslag uitbracht van wielerwedstrijden. De laatste jaren is hij aan de slag als reportagemaker voor onder meer BBC en Canvas. “Hoe het komt dat een Vlaming reportages mag maken voor een Britse zender?”, aldus Lode. “Een reportage van mij over vluchtelingen was genomineerd voor de internationale prijs Prix Europa, en dat is de BBC niet ontgaan.” Ook de jury van de Kuurnse cultuurpijs is onder de indruk van het oeuvre van Lode Desmet. Met onder meer ‘Molenbeek Through the looking Glass’, de zesdelige Canvas-documentaire ‘De Werkende Mens’ en de reportage ‘What the fuck is er mis met May’ sneed hij telkens belangrijke onderwerpen aan.

Ik heb twee jaar gewerkt aan een reportage over de brexit. Wil je een goed resultaat neerzetten, dan moet je daar veel tijd en energie in investeren. Het is pas als politici gewoon zijn geworden aan je aanwezigheid, dat je dingen te horen krijgt die ertoe doen. Lode Desmet

Brexit

Zijn laatste reportage, die twee uren duurt, was vorige week te zien in Telefacts. Desmet volgde niet minder dan twee jaar lang de onderhandelingen over de brexit. “Twee jaar is lang voor één documentaire. Maar wil je een goed resultaat neerzetten, dan moet je daar veel tijd en energie in investeren. Het is pas als de politici zó gewoon zijn geworden aan je aanwezigheid, en je bijna een deel van het meubilair bent geworden, dat je dingen te horen krijgt die ertoe doen.”

Achter de camera

Of er een rode draad zit in de reportages die hij maakt? “Eigenlijk werk ik rond uiteenlopende thema’s. Maar ik probeer altijd te belichten welke praktische gevolgen de mensen zullen ondervinden van zaken die boven onze hoofden worden beslist. Zoals bij de brexit bijvoorbeeld. Ik wil een antwoord bieden op de vraag wat de mensen daar in de praktijk gaan van voelen. Of je mij de Rudi Vranckx (de oorlogsjournalist, nvdr.) kan noemen van de zachtere thema’s? Ja, eigenlijk wel. Pas op, ik ben ook nog naar Syrië, Irak en Afghanistan geweest . Maar de thema’s die ik belicht zijn inderdaad wel iets zachter. Vranckx wordt uitgestuurd van de ene hotspot naar de andere. Ik blijf vaak langere perioden rond een thema werken. En je zal me vaker achter de camera zien dan ervoor, dat ook.”

Mooie herinneringen

Lode is intussen al meer dan 30 jaar weg uit Kuurne, en een échte Kuurnenaar voelt hij zich allang niet meer. “Maar dat neemt niet weg dat ik mooie herinneringen heb aan de gemeente. Ik ben er naar de lagere school geweest, naar de Chiro en later de KSA, heb er nog gevoetbald, er als vrijwilliger gewerkt in de bib en ik heb de Kuurnse Lokale Omroep, de vrije radio van toen, mee vorm gegeven. Hetgeen ik echter wilde in het leven, heeft me elders gebracht.”

Lode Desmet haalde het van 7 andere kandidaten. Ook muzikant Luc Desmet, schrijver Stefaan Verfaillie, actrice Jorka Decroubele, zanger Frans Debrulle, schilderes Julie De Bleeckere, ereburgemeester Dries Vandekerckhove en harpeniste Sarah Verrue waren genomineerd.