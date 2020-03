Recyclageparken dicht? Daar is het eerste zwerfvuil al! Joyce Mesdag

23 maart 2020

16u58 0 Kuurne Lang heeft het niet geduurd: de recyclageparken zijn amper een paar dagen dicht, en daar worden de eerste zakken groenafval al gedumpt. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) kreeg een foto binnen van deze zakken met gras in de K. Albertstraat in Kuurne.

“We dringen erop aan dat de recyclageparken snel weer geopend worden”, zegt Benoit. “Het is de meest gestelde vraag die we binnen krijgen: waar moeten we met ons groenafval (en bij uitbreiding ook de rest van het afval) naartoe? Op facebook hebben we een aantal tips opgesomd rond dat groenafval. Maai het gras minder kort en gebruik het afgereden gras als mulchlaag tussen struiken of planten. Heb je een compostvat- of bak ? Gras, droge bladeren, haagscheersel en verhakseld snoeihout kan je perfect thuis composteren. Maak eens een vlechtwerk van lange dunne takken en twijgen. Kijk op www.vlaco.be/thuiskringlopen voor meer tips en informatie rond kringlooptuinieren. Heb je buren met een tuinafvalbak? Misschien ‘lenen’ ze jou wel wat plaats in hun groene rolcontainer. Zelf een tuinafvalbak aanvragen kan via www.imog.be/afval-inz…/extra-ophaling-aan-huis/tuinafvalbak/”