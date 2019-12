Exclusief voor abonnees RECENSIE: Gust’Eaux in Kuurne’ Joyce Mesdag

23 december 2019

10u45 0 Kuurne Anderhalf jaar geleden opende Stijn Maes het restaurant Gust’Eaux langs het jaagpad in Kuurne. Hij verkoopt houtskoolovens, en met het restaurant wilde hij in de eerste plaats klanten kunnen laten proeven van wat je in die ovens kan klaarmaken. We gingen eens proeven.

We beginnen met een cocktail van het huis, een creatie met limoncello, tonic en gember. Dik in orde, niets op aan te merken. Tussen de voorgerechten prijken zowaar ook mergpijpen. Ik kan me niet meteen een ander restaurant voor de geest halen waar ik dat ooit op de kaart heb zien staan. Ik eet dat nochtans enorm graag, dus mijn keuze is in een nanoseconde gemaakt.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis