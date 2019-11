Raadslid Veldeman wil begin Kattestraat graag fietsstraat maken



Joyce Mesdag

22 november 2019

16u07 0

Oppositieraadslid Geert Veldeman (Nieuw Kuurne) heeft op de gemeenteraadszitting het idee geopperd om van het eerste stuk in de Kattestraat een fietsstraat te maken. In dat korte stukje van de Kattestraat geldt nu al éénrichtingsverkeer. Schepen Francis Watteeuw (sp.a) beloofde het voorstel te bekijken. “Maar het zou niet evident zijn, want er moet heel veel verkeer door.”

In een fietsstraat hebben fietsers voorrang. Als fietser mag je er de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij éénrichtingsverkeer, of de volledige rechterhelft van de rijbaan bij tweerichtingsverkeer. Automobilisten en andere motorvoertuigen mogen er maximum 30 kilometer per uur rijden én ze mogen de fietsers niet inhalen. Kuurne heeft al een aantal fietsstraten in het centrum.