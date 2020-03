Proces-verbaal voor jongere in jeugdhuis: “Ik kwam enkel de post ophalen” Hans Verbeke

31 maart 2020

15u07 4 Kuurne De politie ziet zich genoodzaakt om processen-verbaal te blijven uitschrijven voor mensen die zich niet houden aan de maatregelen die door de regering zijn opgelegd in het kader van de coronacrisis. Maandagavond was dat opnieuw het geval, in jeugdhuis ’t Molentje in Kuurne.

“Lockdownfeestjes zoals op de avond dat alle horecazaken om middernacht dicht moesten, hebben we niet meer”, zegt Thomas Detavernier. “Maar regelmatig stellen onze mensen op het terrein toch nog een aantal inbreuken vast. Meestal gaat het om verschillende mensen die niet onder het zelfde dak wonen en toch in hetzelfde voertuig zitten. Dat is niet toegelaten. Het gaat ook over niet-essentiële verplaatsingen, ver weg van huis of om zaken te gaan kopen die niet essentieel zijn om te overleven, zoals alcohol en tabak. We hebben ook al mensen bekeurd die gewoon wat aan het rondrijden waren.”

Discreet en afgelegen

Volgens Detavernier werden ook al verschillende keren mensen betrapt in een woning of een appartement waar ze samengekomen waren om te chillen en een glas te drinken. “Dat is uiteraard volledig tegen de geest van de opgelegde maatregelen”, zegt hij. “We stellen ook vast dat mensen soms discreet buiten afspreken op meer afgelegen of minder zichtbare plaatsen. Ook dat mag voorlopig niet meer.” Over het aantal processen wil Detavernier zich niet uitspreken.

Geen feestje

De politie controleert intussen verder. Soms komt ze ook tussen als er melding gemaakt wordt van onregelmatigheden. Zo belde iemand maandagavond rond 22 uur de hulpdiensten omdat er activiteit was in jeugdhuis ’t Molentje, in de Leiestraat in Kuurne. Gevreesd werd, dat daar een feestje aan de gang was. Dat bleek niet zo. Er waren slechts twee jongeren aanwezig. Eén van hen verklaarde dat hij de post kwam ophalen. “Maar ook dat valt niet onder de essentiële verplaatsingen”, zegt Thomas Detavernier. “En dus werd er proces-verbaal opgemaakt.”

Uitzondering toestaan

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) betreurt de inbreuk van maandagavond in het jeugdhuis. “Zelfs al is het goedbedoeld, het blijft verboden”, zegt hij. “In bepaalde gevallen kan een uitzondering toegestaan worden, bijvoorbeeld om schoon te maken in het jeugdhuis. Maar zoiets moet aangevraagd worden.” Benoit, die ‘jeugd’ in zijn bevoegdhedenportefeuille heeft, zal de jeugdverenigingen eerstdaags mailen om te zeggen dat ze zich op elk moment rigoureus aan de opgelegde maatregelen moeten houden.

Meteen verbaliseren

Thomas Detavernier benadrukt dat de controles onverminderd doorgaan. “We doen zelf vaststellingen door gericht te patrouilleren en voertuigen te controleren. Dat kan overal gebeuren op de openbare weg, ook op sluipwegen. We gaan ook ter plaatse wanneer we een melding van een bezorgde burger binnenkrijgen maar uiteraard staat niet elke melding voor een effectieve inbreuk. De overtredingen zijn heel verspreid, zowel in het centrum van Kortrijk, Kuurne en Lendelede als in de buitenwijken en in de deelgemeenten. En als we een overtreding vaststellen, dan wordt er meteen geverbaliseerd. De periode van sensibiliseren en waarschuwingen geven, is voorbij. Gelukkig beseft het overgrote deel van de bevolking dat. We hebben alleen last van een kleine minderheid die buiten de lijntjes kleurt”, besluit Detavernier.