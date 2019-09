Politie zoekt eigenaar gevonden fiets in Kuurne AHK

26 september 2019

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is op zoek naar de eigenaar van een gevonden fiets in Kuurne. De fiets werd deze week gevonden in Kuurne en heeft een opvallende groene sleutelhanger van Spes Nostra. Wie zijn of haar fiets herkent kan die ophalen in de lokale politiepost op het Weggevoerdenplein in Kuurne.