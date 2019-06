Politie sluit Brugsesteenweg af na melding over gewapende man VHS

06 juni 2019

20u20 3

Opschudding, donderdagnamiddag langs de Brugsesteenweg in Kuurne, in de omgeving van feestzaal Maelstede. Een passant had de politie gebeld omdat hij in de buurt een gewapende man had gezien. De hulpdiensten namen geen risico en snelden massaal ter plaatse. De Brugsesteenweg werd plaatselijk afgesloten voor alle verkeer, van aan de rotonde bij de N36. Agenten met getrokken wapens sommeerden een viertal mensen die zich in een woning naast een nachtclub bevonden om met de handen omhoog het huis te verlaten. Het gezelschap had ook enkele honden bij. De inspecteurs trokken vervolgens naar binnen om de woning te doorzoeken. Uiteindelijk bleek dat niemand een wapen bij had. Alle aanwezigen werden ondervraagd. Na veertig minuten werd er opnieuw verkeer toegelaten.

Meer over Brugsesteenweg

Kuurne

Maelstede

N36