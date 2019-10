Politie int 13.530 euro achterstallige verkeersbelasting tijdens controleactie Alexander Haezebrouck

25 oktober 2019

09u46 2 Kuurne De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde donderdag een controleactie uit in de Brugsesteenweg in Kuurne. Ze controleerden samen met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en inden zo in totaal 13.530 euro aan achterstallige verkeersbelasting.

De bestuurders die niet in orde waren met hun verkeersbelasting werden eruit gepikt dankzij een ANPR-camera. De politie zette in totaal 25 bestuurders aan de kant waar ze hun achterstallige verkeerstaks plus een boete ter plaatse moesten betalen. Eén bestuurder kon de boete en zijn achterstallige belasting niet betalen, zijn auto werd getakeld. Van zodra zijn boete en verkeersbelasting betaald is, krijgt de bestuurder zijn auto terug. Daarnaast moesten ook 39 bestuurders een ademtest afleggen, niemand had te veel gedronken. Twee bestuurders konden geen rijbewijs voorleggen, de politie stelde ook nog andere kleinere inbreuken vast. De politiezone Vlas en VLABEL plannen binnenkort opnieuw een gezamenlijke controleactie.