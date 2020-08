Peuter (2) urenlang vermist, maar intussen gelukkig weer terecht

Alexander Haezebrouck

06 augustus 2020

17u23 1

In Kuurne in West-Vlaanderen is een peuter van anderhalf een hele namiddag vermist geweest ter hoogte van de sociale woonwijk Spijker en Schardauw. Het gaat om een meisje, geboren eind 2018. De politie zette de grote middelen in en ging op zoek met speurhonden, helikopter en de cel vermiste personen. Ze deden dat in en rond de sociale woonwijk. Dat leverde omstreeks 17 uur een positief resultaat op.

