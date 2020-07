Peperdure tweedehandsauto’s geroofd bij jonge handelaar: “Keihard werken en dan overkomt je zoiets” Hans Verbeke

29 juli 2020

20u05 0 Kuurne Dieven pikten dinsdagnacht in Kuurne twee exclusieve tweedehandswagens - samen kosten de wagens nieuw zowat 250.000 euro - bij autohandelaar Arne Van Renterghem (24). “Mijn twee duurste, natuurlijk”, zucht de jongeman die al jaren zeven op zeven werkt om z’n eigen zaak alle kansen te geven. “Het was professioneel voorbereid. De daders hadden niet eens de sleutels nodig om weg te rijden met de wagens.”

Ze spreken tot de verbeelding en daarom plaatste Arne Van Renterghem de twee exclusieve auto’s centraal op het plein waar hij z’n occasiewagens te koop aanbiedt, langs de Brugsesteenweg in Kuurne. “Noem ze gerust paradepaardjes”, zegt de jongeman. “Het gaat om een grijze Mercedes CLA45 AMG die te koop stond voor 39.000 euro en een witte Mercedes-Benz C63 AMG die voor 31.500 euro mocht veranderen van eigenaar. Dinsdagnacht werden ze gestolen maar ik merkte dat pas woensdagnamiddag op. Mijn oom kwam toen langs en vroeg me of ik ze ineens alle twee verkocht had. Ik snapte het eerst niet, tot ik naar het scherm van mijn camerabewaking kreeg. Geen spoor meer van die twee wagens.”

Frequentie gekopieerd

De jonge autohandelaar verwittigde onmiddellijk de politie en spoelde ook zijn opgenomen camerabeelden terug. “Daarop is te zien hoe één dader via de openstaande poort - hoe ze dat hebben geflikt, weet ik niet - naar het midden van het plein loopt en van ver met een soort afstandsbediening één van de auto’s opent. Seconden later rijdt hij er mee weg. De andere kroop aan de zijkant van het terrein over de omheining en opende de andere wagen. Dik zes minuten later reed ook hij weg. Die gangsters moeten dus de frequentie van de sleutels gekopieerd hebben. Op de beelden herkende ik één van hen. Het gaat om een man, een Pool vermoedelijk, die vorige week langskwam en interesse toonde voor de twee wagens. Hij heeft beide zelfs eens gestart. Maar hij verdween zonder te kopen.”

Bijna onverkoopbaar

Arne Van Renterghem heeft er maar weinig hoop op dat hij de twee auto’s ooit nog terugziet. “Ze zijn nochtans bijna onverkoopbaar. Elk onderdeel heeft een serienummer dat perfect getraceerd kan worden. Van zodra er iets van verkocht wordt, komt aan het licht dat het gaat om gestolen onderdelen. Maar misschien zijn ze wel gestolen om er straks een overval mee te plegen. ’t Zijn beste rappe auto’s, met veel pk’s onder de motorkap. Een andere mogelijkheid is dat ze mij opnieuw aangeboden worden via het darknet, in ruil voor een stevig losgeld. Ik hoorde intussen van collega-handelaars die dat hebben meegemaakt. Maar op zo’n aanbod ingaan, is geen goed idee. Voor hetzelfde geld speel ik op die manier nog eens een pak centen kwijt.”

Verzekering past

Omdat de gestolen wagens buiten gestald stonden, weliswaar achter een stevige omheining, kan Arne niet rekenen op een tussenkomst van de verzekering. “Dergelijke diefstallen worden niet gedekt”, zucht hij. “Het komt dus uit m’n eigen portemonnee en dat is heel zuur. Tijdens het weekend doe ik de vaste nacht in een bedrijf in Meulebeke, shiften van twee keer twaalf uur. En tijdens de week run ik mijn autohandel. Dat is hard werken, maar wel een manier om mijn zaak alle kansen te geven en snel te groeien. Ik denk dat ik trots mag zijn op wat ik totnutoe bereikt heb, al is de weg nog lang. Telkens ik klanten kan helpen aan precies die wagen waar ze naar op zoek waren, heb ik een goed gevoel. Jammer dat ordinaire dieven het nu verpesten”, besluit de jongeman.