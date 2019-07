Pelgrimstocht om overleden petekind Wouter te herdenken en geld in te zamelen voor Engelenhoeve “Wouter zal de hele tocht bij mij zijn” Alexander Haezebrouck

08u47 0 Kuurne Eugeen Vancamelbeke (54) uit Kuurne vertrekt zaterdag op bedevaart voor een tocht van zo’n zevenhonderd kilometer. Op die manier wil de man geld inzamelen voor de heropbouw van De Engelenhoeve, het opvangpark voor kinderen met een beperking dat tijdens een brand in 2017 vernield werd.

“Het idee om ooit eens een bedevaartstocht te doen speelde al langer in mijn hoofd”, vertelt Eugeen. “Tegelijkertijd stelde ik mij telkens de vraag of ik dat wel zou doen en het kwam er ook gewoon nooit van. Toen mijn petekind Wouter die zwaar gehandicapt was, eind vorig jaar overleed op amper 17-jarige leeftijd, knapte er iets bij mij. Het verlies van Wouter heeft er bij enorm op ingehakt, ik had zoiets nog nooit meegemaakt. De zomer is er normaal om leuke dingen te doen met je petekind, zoals een pretpark ofzo bezoeken. Dat kan ik nu niet meer doen, maar dit kan ik wel nog.” Eugeen stapt zaterdag op de trein richting Zuid Frankrijk om daarna vanuit de Spaanse stad Irun om uiteindelijk aan te komen in Santiago de Compostella. “Ik zal zo’n 1.000 kilometer afleggen en wil dat in 42 dagen doen, dan heb ik tijd om af en toe een rustdag te nemen. Het zal sowieso zwaar genoeg zijn. Ik heb gekozen voor het moeilijkste parcours: wandelen langs de kunstlijn en in de bergen. Slapen zal ik in een tentje doen.” Eugeen heeft speciaal getraind vooraleer hij de tocht kan aanvatten. “Dat waren lastige trainingen met een trainer waarin stevig werd doorgewandeld, in totaal legde ik zo al 700 kilometer af. Voor de trainingen woog ik nog 87 kilogram, dat zijn er nu nog maar 79. Ik zie het volledig zitten, maar hoe dichter de startdatum komt, hoe nerveuzer ik toch word. Sowieso zal Wouter er de hele tijd bij zijn, in gedachten maar we hebben ook T-shirts gemaakt met een foto van hem. Op die T-shirts staan ook nog twee foto’s van neven die ook veel te vroeg zijn gestorven. Ik krijg gelukkig ook extra verlof van mijn werkgever groep Huyzentruyt om de tocht te kunnen doen.”

Geld inzamelen voor heropbouw Engelenhoeve

Met de bedevaartstocht zamelt Eugeen geld in voor de heropbouw van de Engelenhoeve. Wouter Detavernier was de zoon van Denis Detavernier en Greetje Delanghe die speciaal voor hem een hoeve in Sint-Denijs omvormden tot een mini-pretpark voor kinderen met een beperking. De hoeve kreeg al snel jaarlijks zo’n 1.500 bezoekers langs tot een brand in de zomer van 2017 de hoeve vernielde. Het koppel vond een nieuw pand in Rollegem, maar in de nacht dat ze zouden verhuizen overleed Wouter. Toch vond het koppel nog de kracht om de Engelenhoeve opnieuw op te bouwen. “De Engelenhoeve 2.0 is voor ons nu vooral Wouters Huis”, vertellen Denis en Greetje. “We zijn hiermee begonnen voor Wouter en willen het voor hem voortzetten.” Ondertussen worden al opnieuw wekelijks groepen ontvangen van kinderen maar het pretpark voor kinderen met een beperking is nog lang niet af en krijgt geen subsidies. “We willen echt dat alles terug is zoals in de eerste Engelenhove. Op dit moment missen we vooral nog onze geliefde snoezelruimte en we hebben nog nooit aan een sanitair blok. Dat Wouter nu samen met Eugeen op reis gaat, is voor ons erg emotioneel. Normaal gingen we in deze periode altijd naar Nederland waar Wouter het enorm naar zijn zin had, nu gaat hij mee met Eugeen.” Investeringen die al snel oplopen tot zo’n 25.000 euro. Via sponsoring voor zijn bedevaartstocht wil Eugeen geld inzamelen voor de Engelenhoeve. Ook zijn vrouw Anneke, zus van Greet, zal zich inzetten voor hetzelfde goede doel. Zij wandelt de laatste week van de pelgrimstocht mee met Eugeen. Wie De Engelenhoeve wil steunen, vindt meer info op www.engelenhoeve.be. Op de Facebookpagina ‘Wouter gaat op reis’ zal Eugeen vanaf zaterdag verslag uitbrengen over zijn reis. “Ik zal het op zo’n manier schrijven dat Wouter en mijn twee neven zogezegd verslag uitbrengen”, besluit Eugeen.