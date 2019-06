Padel beoefenen kan nu ook in Kuurne Joyce Mesdag

19 juni 2019

17u52 0

Sinds kort kan je ook in Kuurne padel beoefenen. De uitbater van tennisclub Leiemeers liet op zijn terreinen, in samenwerking met Tennis Vlaanderen en TC Leiemeers, twee padelvelden aanleggen. De vrij nieuwe racketsport is een mix tussen tennis en squash. “Er is steeds meer vraag naar mogelijkheden om de sport te beoefenen. Padel is een echte hype geworden. We konden niet achterblijven”, zegt uitbater Chris Verschaeve. Een uurtje padel spelen kost je er 20 euro. “Dat is een heel goedkoop tarief, in vergelijking met andere sportcentra. Dat is een bewuste keuze, we willen iedereen de kans geven om padel te beoefenen.”