Paar honderd aanwezigen vieren eerste verjaardag Vlaspark Joyce Mesdag

30 mei 2019

22u09 3

Een paar honderd bezoekers hebben vandaag de eerste verjaardag van het Vlaspark gevierd. Er waren in de namiddag onder meer verschillende workshops voor kinderen. Zo maakten ze samen een minituintje, een bijenhotel, een knikkerbaan, een bamboehut,… Er kon samen gepicknickt worden, met een eigen picknick of met eten en drinken van de aanwezige foodtrucks. Wie wilde kon een rondje varen op de Heulebeek. De dag werd afgerond met een openluchtvertoning van ‘The Greatest Showman’. Vorig jaar was er een eerste editie van deze ‘Drijf-in cinema’, het wordt wellicht een jaarlijkse traditie. Het afgelopen jaar werden de wandelpaden van het Vlaspark aangelegd. Er wordt binnenkort ook nog een verbinding gerealiseerd met het jaagpad langs de Leie, aan de achterkant van het Vlaspark, zodat fietsers en voetgangers gemakkelijk even halt kunnen houden in het Vlaspark.