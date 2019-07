p’LatseDoen verwelkomt Les Truttes en Kapitein Winokio Joyce Mesdag

12 juli 2019

16u59 0 Kuurne De Vlaskouter is er klaar voor: Les Truttes en Kapitein Winokio maken morgen het mooie weer voor het gratis p’LatseDoen.

Het festival, dat vorig jaar 3500 bezoekers lokte, gaat voor het eerst door op de Vlaskouter, nadat het festival uit zijn voegen barstte op het Marktplein. “We streven naar een grotere festivalsfeer, op gras, met foodtrucks,…”, zegt voorzitter Christophe Bauwens. “We gaan voor één podium in plaats van drie verschillende podia. En we willen een ruimer publiek aantrekken. In de voorbije edities stonden geregeld artiesten op onze affiche die een specifiek publiek aanspraken, nu gaan we echt voor populaire artiesten, waarmee we jong en oud willen strikken.” Naast Kapitein Winokio staat ook Rick De Leeuw en zijn band op de planken, Black Leather Jacket en Les Truttes en DJ Dirk Stoops.” Met Bronce en Coyote Melon krijgen ook onbekendere bands een podium, hetgeen waar p’LatseDoen destijds voor is opgestart.

“We zijn er helemaal klaar voor. Het is nog afwachten hoeveel bezoekers ons zullen volgen naar deze nieuwe locatie, maar we hebben er een goed oog in. We hebben heel veel reclame gemaakt via social media en dergelijke, en we krijgen heel veel reacties van mensen die enthousiast zijn over onze headliners Les Truttes en Kapitein Winokio.”