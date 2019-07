P’LatseDoen op Vlaskouter blijkt goeie combo Joyce Mesdag

14 juli 2019

17u12 0 Kuurne P’LatseDoen heeft er een topeditie op zitten. Het festival werd voor het eerst niet op het Marktplein georganiseerd, maar op de Vlaskouter, en dat is de festivalgangers bijzonder goed bevallen.

“Ik durf niet zeggen dat het de allerbeste editie was ooit, maar het komt toch heel goed in de buurt”, zegt voorzitter Christophe Bauwens. “Het gras zorgt echt voor een hele andere sfeer als in het centrum, we hebben overal reacties gekregen dat we p’LatseDoen zeker op de Vlaskouter moeten houden.” P’LatseDoen had met Kapitein Winokio voor het eerst ook in de namiddag al een grote naam op de affiche, om ook gezinnen met kinderen aan te trekken. “En dat is ons aardig gelukt. Het was echt top. Het heeft twee keer heel kort geregend, maar mensen bleven gewoon staan. Het was echt heel erg geslaagd.”

“Het is echt een veel aangenamere locatie”, zegt Sam Vercruysse die met dochter Lise naar p’LatseDoen kwam. “Het voelt echt veel meer aan als een festival dan op het Marktplein.”

“Het is een groot verschil met vorig jaar. Toen was het veel compacter, hier is er veel meer plaats. Het wordt leuk”, zegt Vincent Bostoen.