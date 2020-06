Oversteken aan de bib in Kuurne doe je voortaan in kleur Joyce Mesdag

17u23 0 Kuurne Kuurne heeft nu ook een regenboogzebrapad, aan de bibliotheek in Kuurne. Bij een regenboogzebrapad worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen. Het geeft erkenning aan de holebi-gemeenschap.

Het zebrapad kwam er op vraag van de 19-jarige Kaithy Debaere uit Kuurne. Zij vroeg de gemeente in een handgeschreven brief of Kuurne geen symbool kon voorzien in het straatbeeld dat de gelijkheid van de holebi-gemeenschap symboliseert. “Met de aanleg van zo’n regenboogzebrapad geeft onze gemeente een duidelijk signaal van gelijkheid en openheid”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).