Over de kop na banale botsing tegen geparkeerde auto VHS

13 april 2020

17u28 0 Kuurne Een jonge automobilist raakte gewond bij een ongeval langs de Hulstsestraat in Kuurne. Na een lichte botsing met een geparkeerd voertuig, ging zijn wagentje over de kop.

Het ongeval gebeurde zondagnamiddag rond 16 uur ter hoogte van Decoratiewerken Vandekerkhove. Een jongeman, die in de richting van het centrum reed, week om nog onbekende reden met zijn Chevrolet Spark een beetje van z’n rijvak af en botste tegen het linkerachterwiel van een geparkeerde wagen. Door de klap wipte de Chevrolet Spark op, het voertuig ging over de kop en bleef in het midden van de rijbaan liggen. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Hij raakte nauwelijks gewond maar was in shock en werd naar het AZ Groeninge overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje plaatselijk geen verkeer mogelijk.