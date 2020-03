Oshin toch weer op koerssnelheid voor Olympische Spelen Joyce Mesdag

23 maart 2020

18u21 0 Kuurne En dan ook nog een beetje goed nieuws vandaag in deze coronatijden: bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne gaat opnieuw voluit voor een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Door een knieblessure zag het er even naar uit dat ze niet op tijd wedstrijdklaar zou zijn voor de kwalificaties, maar blijkbaar herstelt ze beter dan verwacht.

Een paar weken geleden zakte Oshin tijdens een wedstrijd door haar knie: de ligamenten en meniscus van haar knie raakten gescheurd. “Tijdens een eerste operatie bleek ik er erger aan toe te zijn dan gedacht”, zegt Oshin. “Omdat ik een topsporter ben, wilde de dokter mij nauw betrekken bij de beslissing die hij zou nemen. Bij een eerste aanpak zou ik sneller de oude zijn, en de Spelen halen, maar dat zou op lange termijn zeker nog problemen opgeleverd hebben. Aangezien ik ook nog na mijn topsportcarrière wil genieten van het leven en wil kunnen blijven sporten, hebben we samen voor de tweede aanpak gekozen: een techniek die ook bij voetballers toegepast wordt, en waarbij genaaid wordt in mijn knie.”

Oshin zag haar droom in duigen vallen. “De revalidatie zou echt heel lang duren, té lang om nog klaar te raken voor de kwalificaties. Een grote klap, jawel, want de Olympische Spelen zijn mijn grote droom.”

Maar toen kwam er plots een lichtpuntje. “Ik werk elke dag heel hard om zo snel mogelijk terug op de been te zijn, en blijkbaar herstelt mijn knie zich heel snel. Zeker is het allesbehalve, maar zoals het er nu voorstaat zou ik nog net op tijd klaar kunnen raken voor de kwalificaties.”

De coronacrisis speelt in dit geval zelfs in het voordeel van Oshin. “Ik zou er niet rouwig om zijn moesten die kwalificaties, en misschien zelfs de Olympische Spelen zelf, uitgesteld worden door de problemen met het coronavirus. Let op, ik vind het ook niet leuk, wat nu gebeurt. En voor de meeste andere atleten is dat echt heel slecht nieuws. Maar het coronavirus zou mij op die manier wel gunstig gezind zijn.” Oshin bekijkt haar lijdensweg heel positief. “Want ik heb nu de kans om op andere aspecten te werken fysiek en mentaal, waardoor ik hier zeker sterker uitkom.”