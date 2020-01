Orde van de Ezel stelt Alexander Gaillez aan als nieuw member Joyce Mesdag

20 januari 2020

20u06 0 Kuurne De Orde van De Ezel, een Kuurnse vereniging die onder meer de verkiezing van Koning Ezel organiseert, de erkentelijkheidstrofee uitreikt en de jaarlijkse aankomst van de Sint in goede banen leidt, heeft een nieuw member aangesteld: Alexander Gaillez.

Evident om een plaatsje in het mannenbastion te bemachtigen, is het niet. De Orde telt maximum 23 effectieve leden, evenveel als er gemeenteraadsleden zijn in Kuurne. Pas wanneer een lid 70 wordt, en op dat moment de eretitel ‘emeritus’ krijgt, komt er een nieuw plekje vrij. Enkel leden van de Orde kunnen, slechts één keer per jaar tijdens de jaarvergadering, een nieuw lid voordragen. En enkel wie twee derde van de stemmen van alle leden krijgt, mag erbij.

Alexander Gaillez mag zich voortaan member noemen van de club. “Alexander is stichtend lid van Can’Art (nu Splinters), en hij was zeer actief bij Jeugdhuis ’t Molentje en de jeugdraad”, zegt Bert Demeulemeester van De Orde. “Bovendien onderhoudt hij nauwe banden met heel wat andere verenigingen. Hij is een geboren organisator en heeft als zaakvoerder van Wynant-Broekaert heel wat zakelijk instinct om de Orde van de Ezel te helpen bij de uitbouw van hun Ezelsproductengamma en evenementen zoals Mardi Gras & Kuurne Balkt verder te laten evolueren naar een volgend niveau.”

De Orde van de Ezel ijvert om de naam en de faam van de gemeente Kuurne zowel op cultureel als op folkloristisch gebied bekendheid te geven in binnen- en buitenland en de eigenheid van de Kuurnse bevolking te bewaren en te stimuleren.