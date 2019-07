Orde van de Ezel pakt uit met ezelspeelkaarten Joyce Mesdag

De Kuurnse Orde van de Ezel pakt uit met een nieuw ‘ezelproduct’. Na Ezelsbier, Ezelswijn en Ezelspaté zijn er nu ook Ezelspelkaarten. Member Joost De Smet nam enkele speelkaarten grafisch onder handen en om er enkele subtiele verwijzingen naar de ezel in te stoppen. Zo hebben een aantal heren een glas Ezelbier in de handen. “Deze nieuwe speelkaarten werden vervaardigd bij Cartamundi in de opperbeste kwaliteit in een oplage van 1500 stuks”, zegt Bert Demeulemeester. “Ze zullen te koop aangeboden worden in de belevingswinkel van de 3 Wijzen, maar we zullen ze ook als geschenk geven bij commerciële of andere acties. We hopen dat deze kaarten een collector’s item worden.”