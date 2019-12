Oppositie hekelt belastingsverhoging: ‘bijna volledig ten laste van tweeverdieners’ Joyce Mesdag

12 december 2019

23u46 0 Kuurne Een verrassing is het niet, maar de oppositie is het niets eens met het feit dat de belastingen stijgen in Kuurne. De aanvullende personenbelasting (APB) in Kuurne gaat van 7,5 procent naar 7,9 procent, de opcentiemen worden opgetrokken van 1134 naar 1209. In de praktijk betekent de verhoging dat een gezin gemiddeld 25 euro meer betaalt voor de APB en 30 euro meer voor de opcentiemen bij een KI van ongeveer 1000 euro.

“De belastingverhoging valt bijna volledig ten laste van tweeverdieners”, zegt raadslid Geert Veldeman (Nieuw Kuurne). “Alleenstaanden, inwoners die van een uitkering leven, gepensioneerden,… die zullen ontsnappen aan deze belastingverhoging. Kuurne presteert zwak als het gaat om het gemiddelde inkomen: we scoren 6,35 procent lager dan het Vlaamse gemiddelde. In Deerlijk, vergelijkbaar qua aantal inwoners, verdienen inwoners gemiddeld 1220 euro per jaar meer. We moeten echt goed nadenken hoe we hogere inkomens naar onze gemeente willen halen. Met de vele sociale bouwprojecten die op stapel staan, en de bouwwoede van bouwpromotoren in onze gemeente, daarmee gaan we niet de beoogde categorie aantrekken. We moeten gaan voor een langetermijnvisie, voor Kuurne volgebouwd is. Het gevaar dreigt dat we een sociale voorstad van Kortrijk worden.”

Schepen Francis Watteeuw (sp.a) zat wat geagiteerd te schuiven op zijn stoel bij de uitspraak van Veldeman dat alleenstaanden, inwoners die van een uitkering leven, gepensioneerden,… minder bijdragen aan de gemeenschap. Hij vond een dergelijke uitspraak niet kunnen, en uitte dat dan ook.

Volgens schepen van financiën Jan Deprez (CD&V) is het een bewuste keuze om vooral tweeverdieners te laten bijdragen. “Wie met twee gaat werken gaat inderdaad meer betalen, maar ik denk dat dat ook wel normaal is. Hoe groter het inkomen, hoe groter de bijdrage mag zijn. Dat is ook sociaal, en dat is ook waar we naar gestreefd hebben binnen de meerderheid. Uiteraard zijn wij zelf óók niet blij met deze belastingverhoging. Maar we hebben alle mogelijke andere pistes onderzocht, dat kunnen we eerlijk zeggen.”

Volgens raadslid Rik Bouckaert (Open Vld) neemt de meerderheid gewoon té veel hooi op haar vork. “Het was beter geweest om de bouw van de nieuwe school over twee legislaturen te spreiden. Dan was het misschien niet nodig geweest om de belastingen te verhogen. Jullie plannen in 2022 te starten, maar het RUP is daar nog niet eens voor in orde. Dat lukt nooit.