Oplichters op pad die geld ophalen ‘voor het coronavirus’ Joyce Mesdag

13 maart 2020

Er zijn al enkele mensen met slechte bedoelingen die in het coronavirus een ideale manier zien om geld te verdienen. Het Rode Kruis Kuurne laat weten dat er mensen met een collectebus rondgaan om in naam van het Rode Kruis geld in te zamelen in het kader van het coronavirus. “Het Rode Kruis doet absoluut niet mee aan deze collectie. Geef dus niets, en vraag om legitimatie.”