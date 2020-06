Oorlogsmonument met ‘Leeuwke’ dat na exact 100 jaar terug een ereplek krijgt Joyce Mesdag

20 juni 2020

18u18 0 Kuurne Op de begraafplaats in Kuurne is vandaag een monument ingehuldigd ter nagedachtenis van de Kuurnse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. In het kunstwerk zit een leeuw verwerkt die deel uitmaakte van een monument dat precies 100 jaar geleden plechtig werd ingehuldigd, ook ter nagedachtenis van diezelfde soldaten.

Op zaterdag 20 juni 1920 werd in Kuurne een eerste oorlogsmonument opgetrokken ter nagedachtenis van de Kuurnse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het monument bestond uit een hoge zuil met daarop een arduinen Belgische leeuw, met een bloedende Duitse adelaar tussen de klauwen. Het monument werd betaald met de opbrengst van een geldinzameling om het lichaam van de Kuurnse oorlogsheld Albert Vermoere te repatriëren. De inzamelactie was zo succesvol dat er na die repatriëring nog genoeg geld over was voor een oorlogsmonument.

“Toen de Duitsers hier aan de macht waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, konden ze het monument, waarbij hun adelaar verslagen werd afgebeeld, niet zo smaken”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “”Ze haalden de adelaar weg. De leeuw werd later die oorlog nog zwaar beschadigd. Na de oorlog werd het weggehaald. Na veel omzwervingen kwam het als tuinornament in een tuin in Kuurne terecht.3

Bakker Filiep Depoortere kocht het huis, met de leeuw in de tuin. “ Toen we hoorden waar de leeuw voor stond, hebben we geen seconde geaarzeld om het beeld terug te schenken aan de Kuurnse bevolking.”

Kunstenaar Edgard Defoort herstelde het beeld, en verwerkte het in een hedendaags kunstwerk waarop alle namen van de gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog vermeld staan. Het werd vandaag ingehuldigd, vlakbij de laatste rustplaats van de soldaten. “Ik ben heel vereerd dat de gemeente aan mij gevraagd heeft om dit waardevolle monument te kunnen maken.”