Ooit elkaars grootste concurrenten, nu samen in zee: keukenbouwers Maes Inox en Bossuyt fusioneren Joyce Mesdag

02 juni 2020

17u18 3 Kuurne Opmerkelijk nieuws in keukenland: keukenbouwers Bossuyt uit Kuurne en Maes Inox uit Harelbeke fusioneren. In het verleden voerden beide bedrijven, die in dezelfde vijver visten, een stevige concurrentiestrijd. Allebei wisten ze klinkende namen als Noma, Hof van Cleve, Hertog Jan,… op hun palmares te schrijven. “Het is misschien verrassend nieuws, maar vanuit economisch oogpunt is het dat niet”, klinkt bij het Michiel Meire van Maes Inox en Karl Bossuyt van Bossuyt keukens.

Maes Inox in Harelbeke werd in 1999 opgestart door de familie Maes. Het bedrijf mocht onder meer de keuken aanleveren in Noma in Kopenhagen, het beste restaurant ter wereld. Ook de chefs van De Karmeliet, Hof van Cleve, Oud Sluis,… bestelden al hun lievelingskeuken bij het Harelbeekse bedrijf. Aan de andere kant van de Leie, in Bossuyt grootkeukens in Kuurne, zwaaien de broers Karl en Steven Bossuyt de plak. Het bedrijf werd in 1926 opgestart door hun grootvader. Zij mochten al samenwerken met klinkende namen als Hertog Jan en Table d’Amis.

Dat op amper 4 km afstand twee bedrijven in dezelfde vijver vissen, dat zorgde de voorbije jaren toch wel voor een stevige concurrentiestrijd. “En die werd inderdaad wel op het scherpst van de snee gevoerd soms”, zegt Karl Bossuyt.

Sinds vorig jaar heeft familie Maes het bestuur uit handen gegeven aan een investeringsgroep, Michiel Meire is er sindsdien zaakvoerder. “Wij hebben nooit plannen gehad om het bedrijf te verkopen”, zegt Karl Bossuyt. “Daarvoor geloven we te hard in de sector, en ligt het bedrijf ons te nauw aan het hart. Maar we hebben wel al een tijdje geleden uitgesproken dat we wel wilden groeien, en als iemand daar een voorstel rond zou doen, dat we zeker zouden luisteren.” Nu Maes Inox in nieuwe handen is, leek een fusie niet zo ondenkbaar. “Tot voor die overname zou een fusie niet mogelijk zijn geweest, omwille van de emotionaliteit die ermee gepaard zou gaan. Maar nu kon den we echt het ruimer plaatje bekijken.”

En dan leek een fusie economisch gewoon een heel goed idee. “We zitten zó dicht bij elkaar”, zegt Bossuyt. “Op amper 4km. Personeel vinden is moeilijk, en het duurt echt wel even tot nieuwe mensen helemaal opgeleid zijn.” “We vullen elkaar ook perfect aan”, zegt Meire. “Wij zijn creatief sterk, hebben een heel sterk tekenteam. Bossuyt is dan weer productietechnisch enorm sterk georganiseerd.”

Het personeel van beide bedrijven blijft aan boord. “Komend zomerverlof verhuist Maes Inox naar ons bedrijf. We hebben hier nog uitbreidingsmogelijkheden. Ons magazijn palmen we in om onze productie te verdubbelen, en daarna bouwen we een nieuw magazijn bij. De bedoeling is om samen deze coronadip te overleven, en daarna te groeien. 1 plus 1 is hier echt wel drie.”