Norman en Annelore openen Norman Vastgoed

27 september 2019

17u22

Norman en Annelore Velghe hebben Vastgoed Norman geopend in Kuurne. Norman werkt al sinds 2012 als vastgoedmakelaar, eerst in dienstverband en nu dus als zaakvoerder van zijn eigen vastgoedbedrijf. Zijn echtgenote Annelore, tot hiervoor notarieel medewerkster, stapt mee in zijn zaak. “De keuze om mijn voornaam te gebruiken als uithangbord was een logische en evidente keuze aangezien ik al vele dossiers heb behartigd in Kuurne”, vertelt Norman.