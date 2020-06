Nog steeds geen perspectief voor feestzalen: zaakvoerder Huis Van Wonterghem overweegt juridische stappen tegen overheid Joyce Mesdag

24 juni 2020

17u27 4 Kuurne Gregory Van Wonterghem, zaakvoerder van feestzalengroep Huis Van Wonterghem, overweegt om juridische stappen te zetten tegen de overheid. “Je kan dat niet uitgelegd krijgen dat restaurants vandaag 100 gasten kunnen ontvangen, en wij als feestzaal nog niet eens open mogen zijn.”

De zaakvoerder reageerde na eerdere veiligheidsraden al gefrustreerd over de onduidelijkheid voor zijn sector. Na die van vandaag is dat niet anders. Hij overweegt nu zelfs juridische stappen. “We zijn aan het onderzoeken met ondernemersorganisaties Voka en Unizo, sectororganistie House of Weddings en Horeca Vlaanderen of we de beslissing van de overheid niet kunnen aanvechten bij de Raad van State”, zegt Van Wonterghem. “Je kan dat gewoon niet uitgelegd krijgen dat restaurants 100 gasten kunnen ontvangen, terwijl wij als feestzaal nog niet eens open mogen zijn. Wij hebben een kwalitatief afzuigsysteem en veel plaats. Bij ons is het minstens even veilig als in kleinere restaurants. De Nationale Veiligheidsraad hoort ‘feestzalen’, en denkt meteen aan grootschalige trouwfeesten, maar wij hebben ook bedrijfsevenementen bijvoorbeeld.”

Vanaf 1 juli zouden feestzalen open mogen en tot maximum 50 mensen ontvangen. “Maar er kwam ook wéér geen perspectief voor de toekomst. Dat is niet langer houdbaar.”