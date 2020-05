Nieuwkuis Select Kuurne viert 30ste verjaardag: ‘Hopelijk kunnen we na corona klinken met de klanten’ Joyce Mesdag

04 mei 2020

18u49 8 Kuurne Het moest een grootse opendeurdag worden, de 30ste verjaardag van hun Kuurnse zaak Nieuwkuis Select, maar door corona kon die niet doorgaan. Nancy Parmentier en Rudi Maes trokken dan maar in hun eentje een flesje open om hun carrièrejubileum te vieren. “We duimen dat we eventueel dit najaar onze klanten kunnen uitnodigen, maar we wachten nog af.” Select is een van de oudste zaken in het centrum van Kuurne.

In 1990 namen Nancy en Rudi een nieuwkuis over in de Kerkstraat. “Het zit in mijn familie”, vertelt Rudi. “Mijn ouders hadden een nieuwkuis, die heeft mijn zus intussen over overgenomen, en ook mijn neef en peter hebben elk een nieuwkuiszaak. Hier in Kuurne konden we Select overnemen, die Jozef Vanherreweghe in 1953 was opgestart.”

Kort na de overname volgde een grondige verbouwing. “De eerste maanden hebben we nog in de verouderde zaak gewerkt, maar in de zomer van 1990 hebben we dan het hele pand verbouwd, en het grootste deel van de machines en toestellen vernieuwd.” Acht jaar geleden werd de zaak uitgebreid. “We zaten al een tijdje wat genepen hier in het gebouw, maar verhuizen is zo evident niet in onze branche. Sowieso zien vaste klanten je al niet graag verhuizen, er zitten ook vele buizen en leidingen hier in de muren en onder de grond. Elders opnieuw beginnen betekent opnieuw zware verbouwingen dus. Acht jaar geleden konden we het pand van de buren kopen. Een buitenkansje dat we met beide handen hebben gegrepen: ons atelier is grondig uitgebreid, en ook onze woning -wij wonen op de eerste verdieping- konden we dankzij deze aankoop grondig uitbreiden.”

Wie Select wel eens voorbijrijdt, heeft het wellicht al gemerkt: hun specialiteit is bruids- en suitekledij. “Dat is zo’n beetje vanzelf gegroeid. We kregen steeds meer bruids- en suitekledij binnen, waardoor we er meer en meer in thuis geraakten. Nu komen mensen van heel ver naar onze zaak -laatst hadden we zelfs iemand van Nederland- om hun delicate feestkledij te laten reinigen.”

Het is snel gebeurd, een tegenslagje in de wasmachine. “Maar wij komen gelukkig maar héél weinig mislukkingen tegen”, zeggen Nancy en Rudy. “Als we zelf twijfelen, bellen we nog eens met de klant, zodat we samen kunnen overleggen wat we eventueel kunnen proberen. Maar dat is uiteraard enkel met echte uitzonderlijke delicate stoffen en kleding. Doorgaans weten we heel goed hoe we welke stoffen moeten aanpakken.”

De vlekkentovenaars zouden heel graag kunnen zeggen dat ze werkelijke elke vlek de baas kunnen. “Maar jammer genoeg is dat niet zo. De meeste vlekken krijgen we wel weg, maar heel soms lukt het ons ook niet. Vooral als mensen zelf eerst proberen om vlekken te verwijderen, maken ze het ons extra moeilijk. Dan fixeren ze misschien net de vlek, of zorgen ze met sterke producten dat de kleur van de stof al wegtrekt. Dat kunnen we dan niet meer recht trekken, hoeveel ervaring of hoeveel gespecialiseerde producten en toestellen we ook hebben.”

Het koppel heeft de voorbije 30 jaar heel wat veranderingen gezien. “De grootste? De kwaliteit van de stoffen is er echt op achteruit gegaan. Vooral kledij uit China is op dat vlak een uitdaging: twee stoffen in één kledingstuk die een compleet andere behandeling vragen. Of er zijn kledij-etiketjes in genaaid waar stoffen op vermeld staan die niet eens deel uit maken van het kledingstuk…”

Normaal zou er dit weekend een feestelijke opendeurdag geweest zijn, om de 30ste verjaardag van hun zaak te vieren. “We zouden al onze klanten uitnodigen, en hen de kans geven om eens te zien hoe we hun kledij wassen, persen, strijken,… Maar door corona kan dat dus niet. We hopen dat we dit najaar de kans krijgen om dat toch te doen. Duimen dat het kan.”