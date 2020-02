Nieuwe verkiezingen? De burgemeester van Kuurne is het er niet mee eens. ‘Nog eens 20.000 euro betalen omdat ze federaal niet overeen komen? Belachelijk.’ Joyce Mesdag

20 februari 2020

20u30 0 Kuurne Nieuwe verkiezingen, het is nog bijlange zover niet, maar het idee wordt de voorbije weken regelmatig gelanceerd. Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) is alvast niet voor het idee gewonnen, zo opperde hij op Twitter. Verkiezingen organiseren kostte zijn gemeente 20.000 euro. “En nu zouden we die kost nog eens moeten maken omdat ze op federaal niveau geen regering kunnen vormen? Belachelijk.”

Die 20.000 euro is een snelle optelsom. “De werkuren in het klaarzetten en het achteraf terug afbreken van de stemhokjes, het drukwerk van de oproepingsbrieven en de stembrieven, de vrijwilligersvergoeding van zij die komen helpen,… Dat komt al snel op 20.000 euro, ofwel 2 euro per stemgerechtigde Kuurnenaar”, zegt Benoit. “En de rekening is eigenlijk nóg hoger, want de uren van de politie die wordt ingezet, en de werkuren van onze dienst Burgerzaken zijn daar nog niet in begrepen. Dat zijn centen die onze belastingbetalers moeten ophoesten. Een terechte investering, als dat een kost is in functie van de democratie. Maar dat we met zijn allen diezelfde inspanning opnieuw moeten leveren, omdat ze op op federaal niveau geen regering kunnen vormen? Belachelijk is dat. Als de federale regering opnieuw verkiezingen wil, dan zouden ze die zélf moeten organiseren, vind ik. Een beetje politieke ongehoorzaamheid is hier wel op zijn plaats.”

Benoit benadrukt wel dat dit zijn eigen mening is, en niet die van het schepencollege van Kuurne.

