Nieuwe uitbreiding voor vleeshandel Christophe Demuynck: “Bedrijf groeit snel, we moeten ingrijpen” Joyce Mesdag

29 september 2020

16u41 44 Kuurne Het allerlaatste perceel op de voormalige Barcosite in Kuurne is verkocht: Thomas Demuynck en Bénédict Soens van vleesgroothandel Christophe Demuynck willen er hun bedrijf uitbreiden. Opmerkelijk, want hun komst naar het bedrijvenpark Kortrijk-Noord betekende drie jaar geleden al een flinke uitbreiding. “Sinds we naar hier zijn verhuisd, is onze werklast verdubbeld.”

Thomas Demuynck (32) en Bénédict Soens (30) namen vier jaar geleden vleesgroothandel Christophe Demuynck over van Thomas’ vader Christophe. “De vleesgroothandel was toen gevestigd in Stasegem, maar ons bedrijf barstte er uit zijn voegen”, zegt Bénédict. “Een zoektocht bracht ons naar Kuurne, naar de voormalige bedrijfsgebouwen van Frisa. Aangezien er nog een aantal andere kapers op de kust waren, moesten we snel zijn. We hebben de gebouwen gekocht nog voor we ze vanbinnen hadden kunnen bekijken. Maar het heeft ons nog geen seconde gespeten: de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de locatie hier zijn echt top.”

Een deel van de Frisa-bedrijfsgebouwen werd behouden, maar grondig gerenoveerd. De overige delen werden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. “In 2017 namen we onze intrek hier. Er zijn strenge regels in onze branche, maar aangezien we van nul zijn kunnen starten, hebben we hier alles volgens de meest moderne normen en criteria kunnen bouwen. We zijn hier echt wel klaar voor de toekomst.”

Snelle groei

Drie jaar later is het werkvolume van het team in vleesgroothandel Christophe Demuynck verdubbeld. “Toen we hier in 2017 startten waren er 12 werknemers, intussen zijn we al met 28”, vertelt Thomas. “Wij kopen runderen, kalveren en lammeren bij de landbouwers, brengen die naar de slachterij, en daarna komen de karkassen naar hier om te versnijden. Van hieruit vertrekken ze naar slagerijen en supermarkten. In onze eigen regio, maar ook verder, tot in Brussel en Noord-Frankrijk. Intussen passeert hier 70 tot 100 ton vlees per week, goed voor 130 runderen, 250 lammeren en een 20-tal kalveren.”

Dat het bedrijf zó snel zou groeien, had het koppel zelf ook nooit verwacht. “Wij moeten het vooral hebben van mond-aan-mondreclame, want erg veel promo maken wij zelf niet. We zijn gekend voor onze goeie service en kwaliteit, en dat is blijkbaar voldoende. Het feit dat we hier ook zo’n mooie zaak hebben uitgebouwd, zal wellicht ook wel bijgedragen hebben aan onze naambekendheid.”

Wagenpark

Amper drie jaar later is al een nieuwe uitbreiding op til. “Projectontwikkelaar Futurn heeft de voormalige site van Barco omgevormd in een kmo-site. Er was plaats voor vijf bedrijven. Vier percelen waren al verkocht. Enkel het laatste, dat grenst aan de achterkant van onze bedrijfsite, was nog vrij. We hebben nu beslist dat ook te kopen. Je krijgt niet vaak de kans om een aangrenzend perceel te kopen. Nu het bedrijf zo groeit, moeten we nu die kans grijpen. De vleesgroothandel is nu 4.500 vierkante meter groot, en we gaan er 2.000 vierkante meter bijbouwen. Het wordt een gebouw waar we ons wagenpark zullen in onderbrengen, nu we daar hier op onze bestaande site geen plaats meer voor hebben.”

Voor de volledigheid: Thomas en Bénédict hebben een tweede bedrijf ‘Thobe’ opgericht op de site. “We hadden twee diepvriesruimtes over van Frisa die we niet zouden gebruiken voor de vleesgroothandel. We hebben beslist die ter beschikking te stellen van andere bedrijven om er hun producten te stockeren.” Blijkbaar was daar nood aan, want het koppel zette al een derde diepvriezer, en binnenkort komt er nog een vierde diepvriezer. “Die zal uitgerust zijn om producten op paletten in te vriezen, en niet enkel in bulk, waardoor we álle producten zullen aankunnen. De totale diepvriesoppervlakte zal dan 6.500 vierkante meter bedragen.”

Met de nieuwe plannen die eraan komen, zal in totaal 10 miljoen euro gepompt zijn in de site.