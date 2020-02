Nieuwe Ouderengids voorgesteld Joyce Mesdag

03 februari 2020

17u43 0 Kuurne Op de nieuwjaarsreceptie van de Ouderenraad in Kuurne werd de nieuwe editie van de Ouderengids gelanceerd.

“De gids heeft een nieuwe look en feel en biedt een antwoord op vele vragen rond pensioen, zorg, mobiliteit, wonen, veiligheid, afscheid,...”, zegt Bram Deloof, schepen van Ouderenbeleid. “De gids wordt bedeeld aan alle Kuurnse 60-jarigen. De info binnenin is toepasselijk en interessant voor de ouders van die 60-jarigen, en kan tegelijk een inspiratiebron vormen voor zichzelf. De thuiswonende 80'er, 85'er en 88+ ers ontvangen de gids tijdens het verjaardagsbezoek van de vrijwilliger.”

Tijdens de buurtnamiddagen in zes verschillende wijken is de gids ook beschikbaar. Alle ouderenverenigingen worden gevraagd de gids te verspreiden tijdens hun activiteiten. Wie er één wil kan er één afhalen bij de dienst Ouderen en Thuiszorg in het dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard, of bel naar 056 73 70 24 of mail naar eva.vanhaecke@kuurne.be als je er één thuisbezorgd wil krijgen.