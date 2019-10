Nieuwe Aldi opent woensdag 9 oktober de deuren Joyce Mesdag

08 oktober 2019

15u34 0 Kuurne Langs de Ringlaan opent woensdag 9 oktober een gloednieuwe Aldi-vestiging. De winkel telt zo’n 1.400 vierkante meter, en buiten zijn 140 parkeerplaatsen. De winkel vervangt het oudere Aldi-filiaal aan ter Ferrants, dat sinds zaterdag 5 oktober dicht is. Het huidige personeel verhuist mee naar de nieuwe winkel.

“De nadruk van de nieuwe winkel ligt duidelijk op vers”, zegt communicatieverantwoordelijke Jason Sevestre. “Klanten zullen niet naast het aanbod vers fruit en verse groenten kunnen kijken. Naast groenten en fruit zijn er ook voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en bereide maaltijden en dranken. En het assortiment verse broodjes, gebak en verse koeken, die meerdere malen per dag worden gebakken, is fors uitgebreid. In de nieuwe winkel wordt namelijk ook een halfopen bakkerij voorzien.”

Er werd aandacht besteed aan het duurzame aspect . “Zo beschikt de winkel over een warmterecuperatiesysteem, een volledig ledverlichtingssysteem en zonnepanelen. Er komen zo’n 520 zonnepanelen op het dak van de winkel, wat goed is voor een equivalent energieverbruik van 34 gezinnen.”