Nieuw dak voor stallingen Hoeve Vandewalle Joyce Mesdag

27 januari 2020

22u54 0 Kuurne Op dit moment krijgen de stallingen aan Hoeve Vandewalle in Kuurne een nieuw dak.

“We hebben in het verleden al meerdere kleine oplapwerken moeten uitvoeren aan het dak”, zegt schepen Ann Messelier (CD&V). “Om te vermijden dat de kleine oplapwerken zich zouden blijven opdringen, voorzien we nu een compleet nieuw dak. We investeren 20.000 euro. Het gaat om het dak van de stallingen, een van de drie gebouwen van Hoeve Vandewalle. We bekijken ook of we de daken van het woonhuis en de hoeveschuur kunnen vernieuwen, maar deze investering was nu het dringendst, omdat het binnenregende.